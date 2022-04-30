"Нашим ВСУ так нужно": Маляр объяснила, почему Генштаб умалчивает победы украинских защитников

"Нашим ВСУ так нужно": Маляр объяснила, почему Генштаб умалчивает победы украинских защитников

Минобороны и ВСУ снова призвали украинцев не распространять результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб, ведь в результате враг снова может их атаковать.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула: когда ВСУ надежно закрепится на рубеже — от украинцев никто не будет скрывать победы.

Об этом Маляр написала в своем Фейсбуке.

"Не надо писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? Потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины", — написала замминистра.

По ее словам, все, что говорят Минобороны и ВСУ, "направлено на выполнение оборонного замысла".

"Нашим ВСУ так нужно — чтобы во время военной операции была информационная тишина", — отмечает Маляр.

Заместитель министра обороны отмечает, что, несмотря на то, что информацию о военных победах украинцам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, право ее публично распространять принадлежит только Генштабу и Минобороны, ведь эта информация является частью военной операции.

"Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не надо бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ", — написала Маляр.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия, в том числе химического.

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