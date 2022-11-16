Нашлась жена-коллаборантка боевика Губарева: стало известно, что произошло

В России нашли супругу боевика Павла Губарева Екатерину Губареву, которая в оккупированном Херсоне занимала должность так называемой "замглавы оккупированной Херсонской области". Ее арестовали на территории РФ.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на источники в правоохранительных органах РФ.

Накануне боевик Павел Губарев, бывший "народный губернатор Донецкой области", заявил, что его жена еще 15 октября якобы исчезла во временно оккупированном Геническе. Впоследствии российские пропагандисты сообщили, что супругу боевика задержали в России за "хищение минимум 60 миллионов рублей".

Пропагандисты утверждают, что Губарева хотела договориться со своими кураторами в Москве по поводу украденных денег, однако ее якобы задержали из-за коррупции.

Супруги боевика и коллаборантки Губаревых: что известно

В 2014 году в начале российской агрессии сепаратист Павел Губарев провозгласил себя "народным губернатором Донбасса". Однако уже впоследствии Россия решила избавиться от боевика. После этого он бежал в Россию, однако впоследствии якобы вернулся в Донецк, где на него было совершено нападение.

В 2015 году Губарев размечтался, что по возвращении фейковых "Л/ДНР" в состав Украины он будет баллотироваться на пост народного депутата Украины.

Губарев не в первый раз губит свою супругу. В сентябре 2018 года боевик жаловался, что Губарева исчезла во временно оккупированном Донецке.

После начала полномасштабной войны России против Украины и оккупации Херсона Губаревы снова "выплыли". На этот раз жена боевика стала покровительницей гауляйтера Херсона.

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