"Нашли ключик к ПВО": Арестович сказал, сколько Россия может кошмарить украинцев дронами

Арестович рассказал, что наша ПВО столкнулась с новой проблемой – нехваткой ракет для сбивания дронов.
Россияне "нашли ключик" к украинской ПВО и хотят заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами.
Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.
Арестович прокомментировал массовую атаку дроне по Украине 17 октября: "У них дальность – тысяча километров, а по некоторым данным, и больше. А если попутный ветер, а сегодня был южный и юго-западный ветер, то им очень хорошо лететь".
По предварительным подсчетам, по всей Украине было сегодня 62 дрона, из них сбили 36.
"Неприятная сторона состоит в том, что они очень быстро начали тратить наш ракетный запас ПВО. Потому что надо сбивать дроны. Они сегодня запустили первую волну дронов, перенасытили нашу ПВО, а затем выпустили 16 ракет. 2 или 3 попали в цель, остальные были сбиты, но проблема состоит в том, что наши ракеты начинают заканчиваться", – говорит советник ОП.
Арестович уточнил, что ракеты не закончатся завтра, но сказал, что "это проблема". Ракетами стрелять по дронам он назвал "глупой идеей", в частности из-за дороговизны.
"Нам нужна зенитная артиллерия. Вопрос к западным партнерам – успеют или нет. Потому что выстрелы из зенитной артиллерии дешевле дрона, а ракета стоит дороже дрона. Поэтому можно говорить, что они нашли ключик к нашей ПВО, которая заключается в том, чтобы заставить нас выстрелять весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия гораздо больше. Всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов", – отметил советник Офиса президента.
Он предположил, что россияне еще "два-три месяца могут кошмарить украинцев беспилотниками в таком режиме, как сегодня".
Нашествие дронов
В последнее время, кроме ракетных ударов, Россия начала активно применять для атак дроны-камикадзе иранского производства. Ими оккупанты бьют по объектам инфраструктуры и жилым домам.
Вечером 17 октября иранские "мопеды" снова активизировались. В Белой Церкви местные жители слышали звуки взрывов, а в ОВА подтвердили, чтов Киевской области работает противовоздушная оборона.
В Черкасской области вечером также сработало ПВО.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что вечером украинские защитники отбили атаку иранских дронов-камикадзе "Shahed-136" – было уничтожено 8 "шахидов".
В понедельник утром, 17 октября, войска РФ иранским дроном-камикадзе обстреляли жилой дом в Шевченковском районе Киева. После этого помещение обрушилось. На месте трагедии погибли четыре человека.
Из-за российского обстрела 16 семей потеряли свои квартиры, разрушенный дом не подлежит восстановлению.
МИД Украины призывает Тегеран не поставлять РФ оружие. В дипучреждении пригрозили ответственностью за соучастие в агрессии. Иран цинично отрицает информацию о том, что они передали России дроны.