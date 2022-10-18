"Нашли ключик к ПВО": Арестович сказал, сколько Россия может кошмарить украинцев дронами

Арестович рассказал, что наша ПВО столкнулась с новой проблемой – нехваткой ракет для сбивания дронов.

Россияне "нашли ключик" к украинской ПВО и хотят заставить нас выстрелить весь ракетный запас в борьбе с дронами.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

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Арестович прокомментировал массовую атаку дроне по Украине 17 октября: "У них дальность – тысяча километров, а по некоторым данным, и больше. А если попутный ветер, а сегодня был южный и юго-западный ветер, то им очень хорошо лететь".

По предварительным подсчетам, по всей Украине было сегодня 62 дрона, из них сбили 36.

"Неприятная сторона состоит в том, что они очень быстро начали тратить наш ракетный запас ПВО. Потому что надо сбивать дроны. Они сегодня запустили первую волну дронов, перенасытили нашу ПВО, а затем выпустили 16 ракет. 2 или 3 попали в цель, остальные были сбиты, но проблема состоит в том, что наши ракеты начинают заканчиваться", – говорит советник ОП.

Арестович уточнил, что ракеты не закончатся завтра, но сказал, что "это проблема". Ракетами стрелять по дронам он назвал "глупой идеей", в частности из-за дороговизны.

"Нам нужна зенитная артиллерия. Вопрос к западным партнерам – успеют или нет. Потому что выстрелы из зенитной артиллерии дешевле дрона, а ракета стоит дороже дрона. Поэтому можно говорить, что они нашли ключик к нашей ПВО, которая заключается в том, чтобы заставить нас выстрелять весь ракетный запас в борьбе с дронами. Первая партия БПЛА была 300, вторая партия гораздо больше. Всего 2400 штук. Такими темпами даже по 100 в день имеем месяц активных налетов", – отметил советник Офиса президента.

Он предположил, что россияне еще "два-три месяца могут кошмарить украинцев беспилотниками в таком режиме, как сегодня".