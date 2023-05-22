"Нашли около сотни кандидатов" — Федоров о выборах в оккупированной части Запорожской области

Кандидатами стали люди, которые уже изменили Украине и которым некуда деваться.

Враг собирается провести в сентябре этого года незаконные выборы на временно оккупированных территориях Запорожской области. Сегодня, 22 мая, должна была начаться предвыборная кампания партии "Единая Россия", открывшая свой фейковый филиал. Уже сотня кандидатов, часть из которых составляют местные, на которых повлияла российская пропаганда.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, оккупанты намеренно вписывают людей в эти списки, чтобы еще больше связать их с тем злом, которое они творят на временно оккупированных территориях: «Если мы посмотрим, кто именно эти люди, то это люди, которые уже изменили и им некуда деваться. Враг делает это намеренно, чтобы еще больше связать с тем злом, которое они творят на временно оккупированных территориях, чтобы им некуда было деваться”.

Иван Федоров рассказал, что сейчас коллаборанты в панике, и ищут возможность сбежать с временно оккупированных территорий, но у россиян другая задача — сделать из этих предателей рабов: чтобы сделать из них нищих и рабов в руках окупантов в течение следующих лет”.

С другой стороны, предатели никому не нужны, заметил мэр: “Когда враг будет выходить из наших временно оккупированных территорий, то оставит всех предателей, а для нас это хороший повод получить списки публичных. Это такой "расстрельный список" людей, которые будут сидеть на скамье подсудимых в наших украинских судах.

Напомним, россияне придумали новую схему, как заставить украинцев брать паспорта РФ на оккупированных территориях. Они предлагают социальную помощь семьям, в которых есть несовершеннолетние дети.

Обещают четыре тысячи рублей, но при наличии российского паспорта, рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Кроме того, по его словам, оккупанты устраивают фильтрации на улицах. С пешеходами проводят "беседы" о необходимости паспорта, а водителям угрожают конфисковать авто, если не будет паспорта РФ.

Таким образом, россияне готовятся проводить в сентябре выборы на захваченных территориях Запорожской области.

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