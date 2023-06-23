Нашли пути ухода: как коллаборанты и оккупанты реагируют на удар по Чонгарскому мосту

Отмечается, что местные коллаборанты и оккупанты вывезли свои семьи на территорию РФ еще раньше. Каждые выходные они выезжают в семьи на Кубань.

Удары по Чонгарскому мосту вызвали панику в Крыму, а потому оккупанты и местные коллаборанты ищут себе пути для побега.

Об этом рассказал заместитель постоянной представительницы президента Украины в Крыму Денис Чистиков, передает Радио Свобода.

По его словам, оккупанты начали успокаивать коллаборантов в северном Крыму, прежде всего в Джанкое.

Фото: Google Maps

"Часть семей в Джанкое – это семьи военнослужащих и служащих ФСБ и других служб, работающих на пунктах пропуска в Джанкое. Они также начали обсуждать, что начинают волноваться за своих родных и что местонахождение на пунктах пропусков опасно. В том числе и перевозчики, работающие и местные в Джанкое – также родные начали волноваться, что будет в дальнейшем с ними", – сказал Чистиков.

Заместитель представительницы президента в АР Крым подчеркнул, что ВСУ наносят удары исключительно по логистическим сетям российской армии, чтобы ограничить поставки оружия и живой силы, а не по гражданской инфраструктуре.

Настроения в Крыму

По словам Чистикова, местные коллаборанты и оккупанты вывезли свои семьи на территорию России еще раньше.

"Колаборанты и граждане России, работавшие на территории оккупированного Крыма, уже нашли себе пути ухода. В частности, известно, что в пятницу (16 июня. – Ред) после обеда большие очереди на Крымском мосту и в понедельник в первой половине дня также большие очереди, но уже из Краснодарского края в Крым. Поскольку коллаборанты и граждане России вывезли свои семьи на территорию Краснодарского края и Ростовской области и на выходные ездят к ним отдыхать", — пояснил он.

Также чиновник добавил, что оккупационная "власть" полуострова не позволяет так называемым "чиновникам" увольняться, угрожая уголовными делами или мобилизацией.

Напомним, в ночь на 22 июня оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту, ведущему из Херсонщины в Крым. Именно по этому пути россияне перевозили оружие и технику на фронт.

В ГУР прокомментировали удар по Чонгарскому мосту и заявили, что "продолжение следует".

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, цель удара по Чонгарскому мосту – уничтожение логистического обеспечения оккупантов вооружением и военной техникой.

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