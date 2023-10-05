Нашли секретные позиции: партизаны пробрались прямо в окопы россиян в Крыму (видео)

Партизаны нашли секретные позиции и огневые точки оккупантов в Крыму и пробрались прямо в логово захватчиков.

Партизаны пробрались к оборонительным рубежам оккупантов возле Феодосии на временно оккупированном Крымском полуострове.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

"Наши агенты успешно проникли на фортификационные сооружения рашистов, расположенные в непосредственной близости от поселка Приморский, недалеко от Феодосии. Оккупанты активно проводят работы по рытью окопов и размещению так называемых "зубов дракона", — говорят партизаны.

По их словам, были обнаружены и зафиксированы секретные позиции и огневые точки, которые будут использоваться оккупантами при освобождении Крыма.

"Наши агенты активно работают над анализом и обнаружением слабых мест в оборонных позициях противника", – говорят партизаны.

Партизаны пробрались прямо к окопам россиян в Крыму: видео

Напомним, у временно оккупированного Симферополя партизаны обнаружили секретный военный склад российских войск. Его оборудовали на заброшенной овощебазе в скале.

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