Нашли свою "тряпку" в мусорнике: оккупанты проводят массовые обыски в Геническе среди украинцев

Особенно тщательно проверяют молодежь и студентов.

На ТОТ Херсонщины захватчики проводят обыски в городе Геническ из-за найденного флага РФ в мусорнике.

Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента" в Telegram.

"Во временно оккупированном Геническе россияне проводят массовые обыски, особенно среди молодежи и студентов, вернувшихся домой на каникулы", – говорится в сообщении.

Активисты движения сообщают, что захватчики проверяют телефоны, ноутбуки, ищут "доказательства нелояльности". Причиной таких действий стал найденный в мусорном баке русский флаг.

Напомним, кремлевский режим от 5 февраля вводит на временно оккупированных территориях Украины запрет на женитьбу на местных жителях, не получивших паспорта РФ.

Читайте также: