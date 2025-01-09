Нашли свою "тряпку" в мусорнике: оккупанты проводят массовые обыски в Геническе среди украинцев

Особенно тщательно проверяют молодежь и студентов.
На ТОТ Херсонщины захватчики проводят обыски в городе Геническ из-за найденного флага РФ в мусорнике.
Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента" в Telegram.
"Во временно оккупированном Геническе россияне проводят массовые обыски, особенно среди молодежи и студентов, вернувшихся домой на каникулы", – говорится в сообщении.
Активисты движения сообщают, что захватчики проверяют телефоны, ноутбуки, ищут "доказательства нелояльности". Причиной таких действий стал найденный в мусорном баке русский флаг.
Напомним, кремлевский режим от 5 февраля вводит на временно оккупированных территориях Украины запрет на женитьбу на местных жителях, не получивших паспорта РФ.
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