Нашли тело погибшего летчика из Бучи, возглавлявшего "Призраков Киева"

Полковник Михаил Матюшенко погиб в бою над Черным морем еще в июне, его долго искали.

Нашли тело погибшего летчика из Бучи Михаила Матюшенко, возглавлявшего "Призраков Киева" и погибшего в бою над Черным морем.

Об этом сообщил мэр Бучи Анатолий Федорук.

"При выполнении боевого задания в воздушном бою героически погиб, защищая небо страны, полковник Вооруженных сил Украины Матюшенко Михаил Юрьевич (08.01.1961-26.06.2022). Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем ", — отметил городской голова .

По словам мэра, летчик управлял многими типами военных и гражданских самолетов. Служил в разных воинских частях, до войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний.

Матюшенко был успешным человеком и никогда не хвастался тем, чем занимается на самом деле. Обладая активной гражданской позицией, возглавлял общественное формирование охраны правопорядка.

"Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной "Дед" – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: "Призрак Киева" возглавлял летчик из Бучи.

С приходом полковника Матюшенко к руководству 40 бригада тактической авиации не несла потери в воздухе. А значит, все пилоты из "Киевских призраков" возвращались в живых", — сказал мэр.

"В одну из ночей "Дед" бросился в воздушное сражение на Л-39, имитируя атаку МиГ-29 на пару Су-30. И что вы думаете? Они отступили!", — вспоминают один из эпизодов собратья.

Впоследствии летчик решил усилить южный и восточный фронты: "Когда "Дед" узнал о безвозвратных потерях подготовленных экипажей бомбардировщиков, решение было принято. Так началась новая операция".

Мэр Бучи сообщил, что для Матюшенко это была последняя миссия. Герой не вернулся с очередного вылета, его долго искали – и сегодня его тело отправляется домой.

Прощание состоится в понедельник, 3 октября в 14 часов, на Аллее Героев в Буче – на кладбище по улице Депутатской, 1.

Напомним, в статье The Times утверждалось, что легендарный "Призрак Киева" – это Герой Украины майор Степан Тарабалка. Ответное командование Воздушных сил объяснило, что "Призрак Киева" — это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ПС, защищающих небо столицы.

Ранее сообщалось, что 30 сентября ВСУ "минунули" вражеский вертолет, штурмовик и 5 иранских "мопедов".

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