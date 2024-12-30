Нашли убийцу женщины с красным маникюром из Бучи: он продолжает воевать против Украины

Правоохранители установили, что 29-летний Артем Тареев, командир 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии Воздушно-десантных войск РФ, отдал приказ стрелять по всем гражданским, которые появлялись в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной в Буче.

Российский командир Артем Тареев, считающийся причастным к убийству жительницы Бучи Ирины Филькиной, до сих пор находится на фронте.

Об этом его сестра Виктория рассказала российскому телеканалу "Дождь".

Женщина говорит, что не смотрит новости и "не видит смысла" комментировать расследование. Также она добавила, что Тареев не отвечает на звонки, потому что находится на передовой.

В то же время дочь Ирины Филькиной, Ольга, отметила, что не почувствует облегчение, пока виновные в преступлении не будут наказаны.

"Я хотела бы, чтобы он и его сослуживцы пережили ту же боль, которую они причинили", — сказала она.

Правоохранители установили, что 29-летний Артем Тареев, командир 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии Воздушнодесантных войск РФ, отдал приказ стрелять по всем гражданским, которые появлялись в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной в Буче.

Российские военные открыли огонь по ехавшей на велосипеде Ирине Филькиной, выпустив в нее по меньшей мере 15 шаров. После того как украинские военные и журналисты зашли в Бучу и стали свидетелями последствий резни, которую устроили там россияне, фотографии из некогда уютного городка под Киевом облетели весь мир. Одно из них – фото руки с алым маникюром.