"Нашу роту на штурм отправляли... без поддержки": оккупант рассказал о больших потерях (перехват)

Как говорит россиянин, его командование "смуты сеет какие-нибудь".

Российский солдат по телефону рассказал о больших потерях среди военнослужащих армии РФ и несоответствии реальной ситуации в подразделении и той, о которой рассказывают в пропагандистских СМИ.

Об этом говорится в перехваченном Главным управлением разведки МО Украины.

Так, кафир рассказывает, как в окоп попал снаряд ручного противотанкового гранатомета. Ни одного русского солдата достать отсюда уже не смогли.

"Из РПГ там в***ли в них, в окоп, обломком, ну х*ли обломком попало и все...его х*ли вытащить не смогли, до него пацаны шагали 200 метров не дошли, по ним минометы, там всякая х*йня начинала работать", — сказал оккупант.

По его словам, солдаты РФ "должны находиться в терробороне". Их же доставили на передовую.

"Приказ поступает все, х*ярт, пах*й, автоматы в руки нах*й и пох*ярили, ни артиллерии, ни танков..." — говорит россиянин.

Он добавил, что российское командование неупорядоченно и непрофессионально руководит армией.

"Сначала говорит, что этого приказа не было, потом, говорит, этот приказ, отменили нах*й, короче смуты сеют какие-то", — добавил он.

Напомним, другой россиянин пожаловался на большое количество трупов своих земляков, когда его перебросили на очередную позицию.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.