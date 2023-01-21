Насиловал и издевался над местными: в Киевской области будут судить российского военного

В Киевской области будут судить российского военного, который насиловал и издевался над мирными жителями.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Обвиняемый – 20-летний военный 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской армии Центрального военного округа ВС РФ родом из поселка Новохоперского Воронежской области", — говорится в сообщении.

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Следствием установлено, что 8 марта 2022 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ оккупировали населенный пункт в Киевской области.

"Российские военнослужащие сразу начали запугивать мирное население. Уже в первые дни оккупации они отобрали мобильные телефоны у всех жителей села. 10 марта российские военнослужащие ворвались во двор дома местной медсестры. Мужчину, проживавшего с ней, оккупанты заподозрили в сотрудничестве с ВСУ. Обвиняемый поставил его на колени. Оккупанты начали бить мужчину ногами и стрелять над головой. Женщина была свидетелем этого. Ее удерживали, не давая вмешаться. На следующий день тот же российский военный пришел в дом пострадавшей с ее телефоном, обвиняя ее также в сотрудничестве с ВСУ. Он отвел ее в заброшенный дом с намерением якобы "разобраться". По словам потерпевшей, на полу дома было много использованных презервативов", - говорится в сообщении.

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Как отметили в Офисе генпрокурора, обвиняемый изнасиловал женщину, угрожая убийством мужчины. Окупант в это время постоянно держал у тела женщины пистолет, угрожая им.

"Его будут судить в Броварском горрайонном суде Киевской области", — уточнили в Офисе генпрокурора.

Напомним, что правоохранители установили пять военнослужащих Российской Федерации и трех "вагнеровцев", подозреваемых в убийстве старосты села Мотыжин и смертельных пытках мирных жителей Киевской области.

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