"Насилуй украинских баб": известно имя российского оккупанта и его жены, призывавшей издеваться над украинками

"Насилуй украинских баб": известно имя российского оккупанта и его жены, призывавшей издеваться над украинками

Журналисты позвонить оккупанту и его жене.

Журналисты идентифицировали российского оккупанта и его жену, которая призвала мужа насиловать украинок и издеваться над людьми. Это – уроженцы РФ, переехавшие в оккупированный Крым.

Об этом сообщает "Радио свобода".

"Баб украинских насилуй"

Ранее СБУ перехватила разговор оккупанта со своей супругой. Зверство россиянки тогда шокировало цивилизованный мир, поскольку она призвала своего мужа насиловать украинок.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — берегись там", — сказала жена своему мужу-оккупанту, одновременно смеясь в трубку.

Оккупант и его жена родом из Орловской области РФ

Известно, что российский военный, которому его жена "позволила" насиловать "украинских баб", на момент звонка находился на Херсонщине.

Оккупанту 27 лет, его зовут Роман Быковский, жену захватчика зовут Ольга Быковская. Они родом из Орловской области РФ. Раньше оккупант служил в росгвардии и участвовал в оккупации украинского Крыма.

Для жены оккупанта главное – это "семья и дети".

Журналисты в социальных сетях разыскали страницу жены российского оккупанта, призывающую мужа насиловать украинок. Судя по ее странице "ВКонтакте", ее девиз: "Научитесь никому ничего не рассказывать. Вот тогда все будет хорошо".

Для женщины, призывающей мужчину к насилию, как оказалось главное – это "семья и дети". Известно, что россиянка в 2017 году стала матерью.

Радио Свобода

Что известно об оккупанте

Страница оккупанта Романа Быковского в социальных сетях закрыта. Однако у его друзей все доступно. Его нашли в друзьях россиянина Алексея Забрусова, уроженца Пензенского края, с которым Роман, судя по опубликованным Забрусовым фото, проходил в 2016 году срочную службу.

Захватчик Быковский в 2016 году служил в войсках нацгвардии РФ, в частности – это оперативная дивизия особого назначения им. Ф.Э. Дзержинского, которая считается элитным военным соединением Войск национальной гвардии России. На одной из фотографий видно здание позади, позволяющее определить место его службы. Это штаб "ОДОН" (абревиатура на русском, значит – "Отдельная дивизия оперативного назначения") в городе Балашиха Московской области.

Женщина, призывавшая мужчину насиловать украинок, искала работу по уходу за детьми

После службы семья российского убийцы переехала в оккупированный Крым. Там женщина, которая на перехваченном СБУ записи разговора советовала своему мужу насиловать украинок, искала работу по уходу за детьми.

Известно, что семья оккупанта до сих пор живет в Крыму. Об этом свидетельствуют фотографии матери россиянина в социальных сетях.

Журналисты позвонить оккупанту и его жене

Журналисты позвонили российскому оккупанту, которому жена позволила насиловать женщин. Он солгал, что голос на записях СБУ не его, хотя журналисты четко узнали голос оккупанта.

Также "Радио свобода" позвонила и Быковской. Она заявила, что ее муж был ранен в Украине и его якобы перевезли в Севастополь. После этого женщина удалила свою страницу из социальных сетей.

Напомним, всю Киевскую область, находившуюся под временной российской оккупацией, освободили Вооруженные силы Украины. Когда украинские войска, журналисты, медики вошли в освобожденные от оккупантов города, увиденное ошеломило — оккупанты устроили геноцид на территории Украины. Россияне грабили дома людей и устраивали там беспорядки, жгли дома и автомобили, морили голодом мирных граждан, пытали их, убивали и насиловали.