"Насилуй украинских баб": жену российского оккупанта объявили в международный розыск

Супругу российского оккупанта Ольгу Быковскую, призвавшую своего мужа насиловать украинок, объявили в международный розыск. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода – Схемы".

Ольге Быковской объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны, ее объявили в международный розыск.

"Гражданка Российской Федерации, на почве личной неприязни к украинскому обществу и пренебрежение к украинским женщинам, призвала своего мужа – военнослужащего оккупационной армии Российской Федерации, подразделения которого находились на территории Херсонской области, насиловать украинских женщин, находящихся в условиях временной оккупации", — установили правоохранители.

Женщине инкриминируют нарушение ч. 2 ст. 27 Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Женевских конвенций в части, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Россиянку объявили в государственный, межгосударственный и международный розыск, а также заочно избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, которая может быть применена после ее задержания.

Россиянка призвала своего мужа-оккупанта насиловать украинок: что известно

12 апреля СБУ опубликовала перехваченный разговор российского оккупанта и его супруги. Там женщина призвала захватчика издеваться над украинками.

"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно? Главное — оберегайся там", — сказала жена своему мужу-оккупанту, одновременно смеясь в трубку.

Впоследствии СМИ установили имена россиянки и ее мужа-захватчика. Оккупанту 27 лет, его зовут Роман Быковский, жену захватчика зовут Ольга Быковская. Они родом из Орловской области РФ. Раньше оккупант служил в росгвардии и участвовал в оккупации украинского Крыма.

Для женщины, призывающей мужчину к насилию, как оказалось главное – это "семья и дети". Известно, что россиянка в 2017 году стала матерью.

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