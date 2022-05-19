Насилуют и младенцев, и пожилых людей: Денисова рассказала о новых сексуальных преступлениях оккупантов, от которых стынет кровь

Зверства российских солдат не имеют предела. Ежедневно на линию психологической помощи поступают сообщения о сексуальных преступлениях оккупантов, от которых стынет кровь.
В течение последней недели большинство звонков поступает из освобожденных Вооруженными силами Украины городов и сел Харьковской области.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"Вчера только через один час, из-за пережитого сексуального насилия, обратились 10 человек, из них 8 — изнасилованные несовершеннолетние. Среди них двое мальчиков 10 лет. За последние сутки получили 56 звонков. Ужас и ярость переполняют! Это геноцид украинского народа с особой жестокостью! Это нарушение не только норм международного гуманитарного права, но и самой его сущности, нравственности цивилизованного мира!", — написала омбудсменка.
Она рассказала о нескольких ужасных случаях изнасилований россиянами:
- Тройни 9 лет, девушки. Изнасилованные рашистами, тяжкие травмы половых органов. Все это на виду у матери, она в шоковом состоянии. Изюм.
- Обратилась мама, на ее глазах девятимесячную дочь изнасиловали свечой.
- Однолетнего мальчика насиловали двое, умер.
- Девочка двух лет, насиловали двое, осталась жива.
- Изнасилованные мужчины 67 и 78 лет.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты геноцида украинского народа. Я призываю наших партнеров во всем мире усиливать санкционное давление на РФ, оказывать Украине наступательное оружие, присоединяться к расследованиям преступлений рашистов в нашем государстве!", — призвала она.
Как сообщалось ранее, в Харьковской области продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Российские кафиры пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении, провести контратаки. Украинские защитники наносят врагу серьезные потери. В то же время в 5 мая в Харьковской области уволили уже 23 населенных пункта.
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