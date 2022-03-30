Насилуют украинских детей и едят собак: СБУ перехватила разговор военных РФ (аудио)

Оккупант в разговоре хвастается женщине, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку".

Российские оккупанты в телефонных разговорах с родственниками признаются, что в Украине они насилуют детей и едят собак.

Об этом говорится в перехваченном разговоре российских оккупантов, опубликованном СБУ.

В одном разговоре оккупант признается, что "трое танкистов изнасиловали 16-летнюю девушку". В другой оккупант говорит, что им захотелось мяса и они убили собаку и съели ее.

"Говорят о том, что российские оккупанты деградируют с каждым днем войны: уже начали насиловать несовершеннолетних и есть собак. Причем едят они их потому, что захватчикам просто "надоели сухпайки и хочется мяса". Вскоре мы сметем этот мусор с нашей земли", — написал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, СБУ перехватила разговор российского оккупанта и его жены, в котором женщина просит украсть для нее ноутбук, костюм и кроссовки.

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