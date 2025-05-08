Насколько эффективно использование Россией "калич-полков" - Forbes о солдатах на костылях

Российский штурмовик бросает свою костыль в дрон FPV Министерство обороны Украины

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Россия «перерабатывает» своих раненых бойцов, отправляя их на передовую, как только они снова становятся более или менее мобильными. Что стоит за этим? И зачем командирам русской армии такие солдаты на костылях.

Этот вопрос ставится в материале исследователя Дэвида Хэмблинга для издания Forbes.

Автор нашел объяснение «ужасному безумию», когда военные РФ на костылях или даже в инвалидных колясках, воюют на передовой.

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Все чаще украинские аэроразведки фиксируют раненых штурмовиков российских войск, хромающих в сторону позиций Сил обороны. В частности, на Покровском направлении видели раненых солдат, передвигавшихся на палках и самодельных костылях.

«Кроме этого в российских социальных сетях есть много обращений, где сами солдаты умоляют о вмешательстве старших командиров, а военные на костылях жалуются на то, что их ставят в одно звено со здоровыми военными и ожидают от них полноценного штурма тогда, когда едва держатся на ногах», — пишет Forbes.

Российские солдаты даже записывают видео с обращением к своему главе Владимиру Путину. Одно из опубликовавших группу из 50 мужчин 26-го танкового полка 47-й гвардейской танковой дивизии доказывает, что воюют даже люди с загипсованными конечностями или на костылях.

В материале объясняют такое отношение к людям в российской армии, в частности, традициями страны-агрессорки.

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«Это продолжение древней традиции, согласно которой русские крестьяне верили, что ими правит „добрый царь, но плохие бояре“. Любимый правитель должен был заботиться о благосостоянии своего народа, но дворяне были жадными и безразличными. Это позволяло людям продолжать верить в принципиально доброжелательное правительство, невзирая на их опыт. В начале 20 века крестьяне все чаще писали царю, поскольку давление в ожидании перемен росло, веря, что если бы царь только знал, то положил бы конец их страданиям», — говорится в материале.

«Я думаю, что они работают на основе квот», — говорит автор и исследователь военной истории ChrisO_wiki, собравший целую ветку видео с русскими солдатами на костылях.

Он подозревает, что такое явление, как воины-штурмовики на костылях в армии РФ появилось из-за диктатуры Кремля и военной бюрократии.

«Каждое подразделение должно иметь определенное количество людей, поэтому, если они не могут получить достаточно „новой крови“, они дополняют это количество ранеными. Ведь российская армия очень бюрократическая и любит свои упражнения с галочками», — отметил Chris_O.

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Так что даже если солдат находится на инвалидной коляске, его могут отправить в бой, если он технически способен держать оружие. А огромные потери после российских «мясных штурмов», как обычно, скроют.

Исследователь называет это откровенным мошенничеством. Chris_O отмечает, что некоторые российские блоггеры жаловались на ложные сообщения военных командиров, в частности, на ложь о количестве боеспособных войск и потерях, которые они понесли. Возвращение солдат к боевым действиям позволяет им минимизировать потери и делать вид, что подразделение находится в полном составе. Когда солдаты погибают, то уже неважно, были ли они раньше недееспособными.

«Мясные зонды» или экономия денег?

Chris_O отмечает, что солдаты на костылях в лучшем случае могут иметь очень ограниченные боевые возможности, но с точки зрения российского руководства они способны выполнять полезную функцию так называемых «мясных зондов».

Войска на костылях отправляются вперед, на штурмы, чтобы привлечь огонь на себя и выявить огневые позиции украинских войск.

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«Солдаты на костылях являются легкой мишенью для дронов FPV. В одном черно-комическом инциденте россиянин бросил костыль в FPV в тщетной попытке остановить его. Выполняя роль магнитов для дронов, солдаты-инвалиды отвлекают огонь от своих здоровых товарищей, позволяя им выполнять свою задачу», — пишет Дэвид Хэмблинг.

Напомним, ранее о том, что российское военное командование отправляет на передовую раненых солдат на костылях, поскольку оккупационной армии на войне в Украине не хватает личного состава, передавали и другие западные СМИ, в том числе CNN.

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