Насколько хватит оружия из новых пакетов от Байдена: эксперт дал ответ

Владислав Селезнев убежден, что в первой половине следующего года Силы обороны не будут голыми руками противостоять российской технике.

Оружия из новых пакетов от администрации действующего президента США Джо Байдена хватит на то, чтобы Силы обороны могли уверенно чувствовать себя на поле боя в течение первого полугодия 2025 года.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев в эфире Радио NV.

"Пока мы не имеем четко определенной позиции у президента США Дональда Трампа, потому что он еще не приступил к выполнению полномочий. Это произойдет только 20 января следующего года", – сказал Селезнев.

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Эксперт отметил, что обычно предвыборные заявления кандидата в президенты сильно отличаются от действий, когда победитель становится президентом.

"Что касается поставок вооружения и военной техники — определенный промежуток времени мы имеем, ту же фору, которая нам позволит уверенно чувствовать себя на поле боя, потому что в рамках этих траншей военно-технической помощи мы получим достаточно ресурсов, чтобы вести эффективные боевые действия в течение первой половины 2025", — подчеркнул Селезнев.

Эксперт добавил, что поставки вооружения и военной техники проходят и от европейских партнеров Украины.

"Все активнее работают предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, поставляющие соответствующие оборудование, вооружение и припасы для вооружения для наших бойцов", — отметил он.

Селезнев убежден, что в первой половине следующего года Силы обороны не будут голыми руками противостоять российской технике.

В то же время, эксперт надеется в дальнейшем на здравый смысл новоизбранного президента США, поскольку "очевидно, что ненаказанное зло будет многократно умножаться".

Напомним, декабрьский опрос YouGov во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Дании и Великобритании показал, что желание общественности поддерживать Украину до победы резко снизилось во всех семи странах за последние 12 месяцев.

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