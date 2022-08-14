Насколько сложно сбивать иранские беспилотники, которые получит Россия

Через несколько недель российские оккупанты могут начать применять на поле боя в Украине иранские беспилотники. В настоящее время российские операторы проходят обучение и иструктаж.

Иранские беспилотники Shahid 129 могут появиться на вооружении российских оккупантов в конце августа или начале сентября. К тому времени их операторы пройдут обучение и начнут применять их на фронте в Украине.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы не знаем точной цифры, но действительно Иран все-таки передает Российской Федерации беспилотники. В открытых источниках была цифра в 46 комплексов. Сколько это беспилотников – трудно сказать", – сказал Жданов.

Россияне проходят обучение по применению этих беспилотников.

"Сейчас есть информация разведки, что в открытых источниках, иранские специалисты приступили к обучению российских операторов использовать эти беспилотники Shahid 129. Когда они будут готовы — сложно сказать. Но думаю, как минимум месяц. Мы можем рассчитывать, что они могут появиться на фронте где-нибудь или в конце августа, или в начале сентября. Вряд ли раньше появятся", — отметил эксперт.

Насколько сложно будет сбивать эти беспилотники, информации пока мало.

"Насколько их сложно сбивать, здесь покажет только поле боя. Потому что боевого применения в других местах — пока информации в достаточном объеме нет. И насколько они видимы системами ПВО, и насколько их можно будет сбивать — ВСУ отработают практически на поле боя, когда они появятся у российских войск", — сказал Жданов.

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