Насколько велика разница в переподготовке пилота из советских на западные самолеты: объяснение Жданова

По словам эксперта, пересаживаться с советского на западный, сначала сложнее, но после прохождения подготовки, летать на западных самолетах должно быть проще.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, насколько трудно переподготовить пилота, ранее управлявшего советским самолетом, к западным самолетам.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

"С советского на западный самолет кардинально нужно переучать. Хотя основные навыки пилотирования сохраняются всегда. Разница лишь в техническом оснащении самолета. Самолет может иметь штурвал, а может иметь джойстик для управления. На Западе предпочитают джойстик. Поэтому пересаживаться с советского на западный, думаю, что сложнее, но при прохождении подготовки, летать на западных самолетах должно быть проще. Потому что там более информативная система пилотирования. Учиться сложнее – летать легче. В этом плане западная авиация пошла вперед за советскую. Я не говорю о российской, потому что они там что-то модернизировали, что-то выпускали", – отметил Жданов.

Ранее американский генерал Бен Ходжес рассказал, почему США не передают F-16 Украине.

Между тем, в Конгрессе США назвали предоставление F-16 Украине "неразумным использованием ресурсов, необходимых для победы в битве".

В свою очередь глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол заявил, что F-16 могут появиться в Украине в "решающий и поворотный" момент войны.

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