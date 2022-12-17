Насколько велики риски наступления на Украину из Беларуси: ответ капитана ВСУ

Капитан 103 бригады ТРО Александр Ганущин отметил, что в настоящее время Силам обороны Украины нужно накапливать вооружение.

Вооруженные силы Украины умеют не только защищаться, но и наступать. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный правильно говорит, что Силам обороны нужно формировать "бронекулаки", насыщаться дополнительной бронетехникой, которая может помочь как раз в наступательных операциях, блистательно проведенных в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом заявил капитан 103-й бригады ТРО Александр Ганущин в эфире Апостроф TV.

"Если нам предоставят такую помощь, о которой просит Залужный, я убежден, что мы быстро перейдем от разговоров о защите на любом направлении к нападению, особенно если это позволит погода и запасы боеприпасов", — говорит капитан ВСУ.

Ганущин подчеркнул, что поскольку возможностей российских учебных центров не хватает, часть мобилизованных перебросили в Беларусь и у россиян возникло желание там на месте сформировать наступательный потенциал, который может создать проблемы украинцам на северном фронте.

Напомним, 13 декабря в Беларуси началась внезапная "проверка боевой готовности" Вооруженных сил страны по поручению Лукашенко, поддерживающего Путина в войне против Украины.

Через несколько дней белорусских военных, принимавших участие во внезапной "проверке боевой готовности", перебросили от украинской границы обратно в места постоянной дислокации.

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

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