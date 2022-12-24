Насколько возможно сейчас наступление РФ из Беларуси: ответ ISW

Москва создает условия для возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.

Российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на восстановление напряженности на севере Украины, вероятно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева – начиная с октября 2022 года.

Эти действия могут являться российской информационной операцией или отображением планов президента России Владимира Путина.

"Некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси", — считают аналитики. .

В то же время известные российские военные корреспонденты "муссируют тему возобновления вторжения на север в зимне-весенний период".

А российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области.

Напомним:

20 декабря белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", отслеживающая военную активность в РБ, сообщила, что российские военные перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, ближе к границе с Украиной.

Украинские пограничники прокомментировали активность в Белоруссии. В ГНСУ не фиксируют резкое увеличение военной техники и оккупантов на украинско-белорусской границе. Ситуация там остается контролируемой, а граница максимально усилена.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

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