Насколько возможно сейчас наступление РФ из Беларуси: ответ ISW

Москва создает условия для возобновления вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева.
Российские оккупанты могут попытаться провести диверсионную атаку на восстановление напряженности на севере Украины, вероятно, в попытке отвлечь ВСУ от обороны на Донбассе.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, Москва формирует условия для нового наиболее опасного курса действий – возобновление вторжения на север Украины, возможно, направленного против Киева – начиная с октября 2022 года.
Эти действия могут являться российской информационной операцией или отображением планов президента России Владимира Путина.
"Некоторые проверенные свидетельства наращивания российского присутствия в Беларуси имеют больше смысла как часть подготовки к новому наступлению, чем как часть текущих учений и тренировок, но по-прежнему нет свидетельств того, что Москва активно готовит ударную группировку в Беларуси", — считают аналитики. .
В то же время известные российские военные корреспонденты "муссируют тему возобновления вторжения на север в зимне-весенний период".
А российские военные больше говорят о планах наступления на северо-западе Луганской области.
Напомним:
20 декабря белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", отслеживающая военную активность в РБ, сообщила, что российские военные перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, ближе к границе с Украиной.
Украинские пограничники прокомментировали активность в Белоруссии. В ГНСУ не фиксируют резкое увеличение военной техники и оккупантов на украинско-белорусской границе. Ситуация там остается контролируемой, а граница максимально усилена.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.
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