"Наслаждайтесь": Ермак показал, как FPV-дрон подрывает российский танк

Украинские бойцы "остановили" российский танк Т-90, уверенно двигавшийся на штурм их позиций.

Украинские бойцы 32-й отдельной механизированной бригады подбили российский танк Т-90, а подразделение "ОЧИ" добило его дроном-камикадзе.

Об этом сообщила пресс-служба 32-й бригады и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Видели, как взрывается российский Т-90 от Fpv-камикадзе? Наслаждайтесь. Доброе утро", – написал в Сети руководитель ОП, добавив соответствующее видео.

В 32-й ОБМр уточнили, что российский танк Т-90 уверенно двигался на штурм украинских позиций, однако бойцы бригады подбили и остановили его. После этого смежное подразделение "ОЧИ" добило танк дроном-камикадзе, "устроив масштабный фейерверк".

ВСУ уничтожили FPV-дроном российский танк Т-90

К слову, по данным Генштаба ВСУ на утро 25 октября, российские оккупанты за сутки потеряли на фронте семь танков. В общей сложности с начала полномасштабной войны было уничтожено 5112 танков врага.

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