"Наслаждаются" этим "гуманизмом": посол Украины в Ватикане отреагировал на слова Папы Римского

Папа Римский удивил мир своим отношением к агрессии россиян по отношению к Украине. На это отреагировал посол Украины в Ватикане.

Для того, чтобы "понять российский гуманизм", о котором говорит Папа Римский, достаточно посетить Украину.

Об этом на своей странице в соцсети написал посол Украины в Ватикане Андрей Яраш.

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“Чтобы осознать российский “гуманизм”, в который верит Папа, достаточно было бы просто посетить сейчас Украину. Увидеть, как 4,5 миллиона человек остались без электричества и воды, "наслаждаясь" этим "гуманизмом": приказы бомбардировать Украину отдают и кнопки запуска ракет жмут не наемники, а искренние российские "гуманисты" — последователи Достоевского", — подчеркнул Андрей Яраш.

Что известно об отношении Папы Римского к России

Накануне Папа заявил, что не верит в жестокость граждан России по отношению к украинцам и добавил, что считает россиян "великим народом". Также он вспомнил Достоевского, который якобы "вдохновляет христиан до осмысления христианства".

На это отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она заметила, что Франциск рассеянно читал Достоевского, поскольку тогда бы он ни удивлялся жестокости граждан РФ.

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