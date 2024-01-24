Настаивать на заключении перемирия между РФ и Украиной бесполезно: эксперт назвал 6 препятствий для переговоров

Существует по крайней мере шесть причин, которые делают невозможными переговоры и компромисс между Россией и Украиной. Речь идет о действующей украинской и российской Конституции, внутренних политических ландшафтах Украины и РФ, потребностях Крыма и роли полуострова для России, а также исторической памяти народов Восточно-Центральной Европы.

Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований (SCEEUS) Андреас Умланд в колонке издания "Украинская правда".

По мнению Умланда, каждый из 6 факторов весом сам по себе, а их совокупное влияние на тех, кто принимает решения в Москве и Киеве, существенно.

"Пока настаивать на том, чтобы Украина и Россия заключили перемирие на основе переговоров, не говоря уже об устойчивом мировом договоре, как это делает часть неукраинских политологов, бесполезно. Соблюдение этой стратегии не только не принесет результатов, но и может отвлечь внимание, энергию и усилия, необходимые для поиска более перспективных путей урегулирования наибольшего межгосударственного военного конфликта Европы со времен Второй мировой войны", — отметил эксперт.

Самопровозглашенное право РФ на пять оккупированных украинских областей является исторически сомнительным

Прежде всего, по словам аналитика, препятствием для переговоров между Киевом и Москвой являются базовые нормы международного права, то есть нерушимость границ и территориальная целостность нарушивших Россия государств.

Эксперт напомнил, как Россия, выйдя за пределы "неформальной стратегии подрыва независимых государств, вышедших из состава ее бывшей империи", аннексировала Крым и сделала его официальной частью своей псевдофедерации.

В сентябре 2022 года Москва повторила этот неординарный шаг и объявила четыре юго-восточных материковых региона Украины частью Российской Федерации. Для их полного включения в состав России изменилось внутреннее законодательство.

"Вопреки мнению, распространенному в России и среди некоторых введенных в заблуждение внешних наблюдателей, самопровозглашенное право России на пять оккупированных украинских областей также исторически сомнительно", — отметил Андреас Умланд.

В то же время, чтобы пересмотр Конституции в России стал реальностью, должны коренным образом измениться как режим в Москве, так и ситуация на фронте в Украине.

"Другими словами, российская формально-юридическая реверсия путинской экспансионистской авантюры состоится только после, а не до ее материального завершения. Надежда на то, что Украина или Россия смогут в результате дипломатического процесса добиться хотя бы временной отмены своих действующих конституций, нереальна", – объяснил Андреас Умланд.

Также аналитик не считает реальным возвращение Крыма Украине в результате переговоров.

"Захватив полуостров 2014 года, он (президент РФ Путин — ред.) понял, что для устойчивого экономического развития черноморской жемчужины Россия должна оккупировать и материковые территории Украины к северу от Крыма. В период с 2014 по 2021 год аннексированный Крым был не только самым незаконным, но и наиболее дотационным регионом РФ", — добавил он.

Между тем в Офисе президента Украины заверили, что переговоры возможны лишь тогда, когда Российская Федерация потерпит глобальное поражение.

Напомним, накануне глава МИД России Сергей Лавров снова поднял тему так называемых мирных переговоров с Украиной, заявив о готовности "выслушать всех заинтересованных в справедливости". Он утверждал, что все заявления о том, что президент РФ Владимир Путин против переговоров не правдивы.

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