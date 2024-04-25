Настал черед крупных нефтебаз: эксперт — о расширении перечня атак от СБУ

Удары по нефтебазам — это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России, считает эксперт.

Служба безопасности Украины увеличивает перечень российских объектов, по которым наносят удары дроны СБУ. Теперь в список попали крупные нефтебазы.

Об этом пишет политолог Тарас Загородний в блоге на "Цензор.НЕТ".

Эксперт считает, что удары по нефтебазам — это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России, которая к тому же позволяет врагу финансировать ведение войны в Украине.

Также читайте Запрещают ли США бить по НПЗ в России: Маркарова ответила

"Увеличивается перечень целей, по которым бьет СБУ. Да, ее дроны за последнее время успешно атаковали уже 13 нефтеперерабатывающих заводов России. Теперь очередь дошла и до крупных нефтяных баз. Кроме того, напомню, что также атакуют металлургические заводы и авиабазы", — акцентирует внимание политолог.

Загородний отмечает, что помимо эстетического удовлетворения от российских пожаров, есть и сугубо практический аспект. "По оценке западных СМИ (в частности CNN), удары СБУ по нефтегазовому сектору РФ оказывают большее влияние на российскую экономику, чем все санкции западных стран. К тому же РФ вынуждена прикрывать сотни объектов в своем тылу. Это влияет на количество российской ПВО, которая задействована на фронте — враг вынужден перебрасывать ПВО в тыл, что играет на руку украинским воинам", — пишет эксперт.

"Как оно горит" на России нравится не всем. Как доказательство — главу СБУ заочно "арестовали" в Москве. Однако, уверен, на продолжение и интенсивность спецопераций это никак не повлияет", — резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что "Роснефть" не досчиталась сразу двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов за одну ночь после атаки дронов СБУ — в населенных пунктах Ярцево и Раздорово в Смоленской области. На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российской "горючки". После мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.

Читайте ведущие новости дня: