"Настал момент отменить войну, пока она не стерла историю человечества": Папа Римский обратился к мировым лидерам

"Настал момент отменить войну, пока она не стерла историю человечества": Папа Римский обратился к мировым лидерам

Он отметил, что мировым лидерам следует задуматься и посвятить себя окончанию войны.

Глава Католической церкви Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров посвятить себя окончанию войны.

Об этом говорится в Twitter понтифика.

"Перед опасностью самоуничтожения пусть человечество поймет, что настал момент отменить войну, стереть ее с истории человечества, пока она не стерла историю человечества", — заявил Папа Римский.

Он добавил, что мировым лидерам следует задуматься и посвятить себя окончанию войны.

Напомним, Папа Римский Франциск 20 марта на площади Святого Петра в очередной раз помолись за мир в Украине и подчеркнул, что нападение России на Украину – это святотатство, не имеющее оправдания. Также Папа обратился к мировому сообществу и призвал приложить усилия для прекращения кровопролития.

В свою очередь, в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину. Зеленский убежден, что Украина сможет организовать важный визит Папы "в это самое ответственное время". Зеленский считает, что сейчас реально организовать визит, который поддержит каждого из украинцев.

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