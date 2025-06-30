Настал новый этап: Карась назвал большую проблему во время войны

Евгений Карась назвал большую проблему на данном этапе войны

Реклама

В войне РФ против Украины начался этап, когда дроны сражаются против дронов.

Об этом сказал командир 413 отдельного батальона беспилотных систем «Рейд», общественный активист Евгений Карась в интервью «Фокусу».

«Этот этап уже начался, особенно в воздухе. Массово работают наши и российские ПВО — это перехватчики, зенитные системы, которые ищут и сбивают вражеские беспилотники. Например, наши зенитчики „гоняются“ за российскими „Шахедами“, россияне ловят наши „крылья“. Это уже не будущее, а реальность», — сказал Карась.

Реклама

Он добавил, что в воздухе все в определенной степени налажено, есть понимание, как именно бороться с дронами. Однако возникает вопрос: как это делать наиболее эффективно, как усилить огневую мощность и защиту.

Евгений Карась также назвал большую проблему на фоне такой борьбы.

«Дроны-разведчики с дальнобойным радиусом действия становятся большой проблемой. Они дорогие — от десятков тысяч до нескольких миллионов долларов за продвинутые системы, контролирующие ситуацию на 50-100 км», — сообщил он.

Для сравнения, российские перехватчики воздушного пространства стоят значительно дешевле — несколько сотен или тысяч долларов. Карась добавил, что сейчас уже идет активная борьба: кто лучше находит и уничтожает дроны противника.

Реклама

Также майор ВСУ Евгений Карась объяснил, как найти свое место во время мобилизации, ведь не все на фронте идут в штурм.

Читайте также