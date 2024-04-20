Настал переломный этап в войне: в Институте мировой политики рассказали о признаках перемен

Лидеры западных стран начинают "дозревать" до того, что им выгоднее предоставить Украине все необходимое для победы.

По мнению главы правления Института мировой политики, главного редактора издания "Главком" Виктора Шлинчака, в российско-украинской войне наступил переломный этап.

Об этом пишет "Эспрессо.tv".

"Сейчас мы находимся в переломном этапе войны со всех точек зрения. В переломном этапе с политической точки зрения. Мы уже начали слышать о победе Украины. О том, что Россия должна потерпеть поражение. Что сейчас Украине необходимо предоставить все, что возможно, и это нужно сделать быстро", – рассказал Шлинчак.

Он также выразил надежду, что Палата представителей Конгресса США поддержит законопроект о выделении помощи Украине.

"Большинство западных партнеров уже "созрели" к тому, что нужно решать ситуацию кардинальным образом", — подчеркнул председатель правления Института мировой политики.

Шлинчак также напомнил слова главы ЦРУ, заявившего, что проигрыш Украины из-за отсутствия оружия только усилит Россию.

"А это будет означать, что в Европу хлынут очередные волны беженцев. Что Европа будет отвлекаться от своих проблем и начнет заниматься Украиной. Соответственно, некоторые лидеры начинают "созревать" к тому, что сейчас им выгоднее все же предоставить все то, что Украина просит", – подытожил Виктор Шлинчак.

Читайте также ведущие новости дня: