"Настало время для нас": Литва требует капитуляции России и помощи для Украины

Украина достойна полной поддержки мира в привлечении Путина к ответственности за каждое совершенное им преступление. В этом отношении не может быть никаких компромиссов, оправданий или исключений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter.

"Путинский геноцидный план стереть Украину с карты мира провалился. Он не может вести переговоры. Война должна закончиться его безоговорочной капитуляцией", — заявил Ландсбергис.

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По его словам, Украине удалось бы отбросить Россию за пределы своей границы еще несколько месяцев назад, если бы в ВСУ была необходима техника.

"Если бы мы скорее вооружили Украину, тысячи домов остались бы. Тысячи жизней были бы спасены. Еще тысячи детей теперь будут в безопасности со своими родителями", — написал министр.

Ландсбергис подчеркнул, что мировое сообщество должно признать то, что политика умиротворения не является эффективной. При этом Украина и украинский народ сделали много для уважения.

"Больше никаких переговоров с террористами. Те, кто сомневался в силе Украины, должны извиниться. Украина защищала нас всех, даже если некоторые не верили, что удастся. Пора для нас выразить нашу глубокую благодарность. Народ Украины сделал более чем достаточно, чтобы заслужить наше уважение. Мы были унижены их достижениями. Теперь мы должны помочь им закончить эту войну быстро и навсегда", — призвал Ландсбергис.

Теперь же Ландсбергис призывает страны, кроме передового западного вооружения, которое нужно предоставить Украине:

взять на себя обязательство создать и обеспечить безопасные зоны вокруг территорий атомных электростанций, чтобы Путин не мог использовать их как оружие, провести четкие красные линии, и последствия их пересечения должны быть четко разъяснены Путину, ускорить интеграцию Украины в НАТО и ЕС, срочно отправить комиссию на освободившиеся территории для расследования совершаемых там преступлений армией РФ.

Напомним, Кулеба сообщил фактор, от которого зависит победа Украины над Россией.

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