Настало время для мобилизации в полном объеме: генерал Романенко объяснил нюансы

Если у армии не хватает современного вооружения, техники, бронетехники, потенциал можно поддерживать за счет включения своих военнослужащих, заметил генерал.

Если Дональд Трамп принимал решение о приостановке поставок даже проплаченного вооружения, следует ожидать давления от США. Ситуация требует решительных действий со стороны Украины.

Такое мнение высказал основатель Благотворительного фонда "Закроем небо Украины", заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006-2010 гг.), генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире "Эспрессо".

"Об этом давлении шла речь с момента инаугурации Трампа, и он уже начал его реализовывать. Сейчас он не говорит о давлении на Российскую Федерацию. Он чуть ли не любит Путина и его диктаторские реализации, военно-политические. Он хотел бы сделать это с Америкой и выйти на олимп диктатором, который бы с Си Цзиньпином поделил мир соответствующим образом", – отметил Романенко.

По словам генерала, именно сейчас пора проводить мобилизацию в Украине в полном объеме. Этого требуют конкретные законы войны.

"Если у армии не хватает современного вооружения, техники, бронетехники, потенциал можно поддерживать за счет включения своих военнослужащих. Даже со старой техникой и вооружением, это все равно потенциал. Другого в истории войн не было и не будет", – отметил он.

Благодаря значительным потерям, которые россияне понесли за последние полгода, они больше не могут наступать по всем фронтам с соответствующим темпом. Поэтому оккупанты устанавливают приоритеты и сосредотачивают свои ресурсы и резервы на направлениях, таких как Курщина.

"Ситуация на востоке включает действия в направлениях Купянск, Лиман, Торецк, Времен Яр, Покровск, Курахово. На этом диапазоне наши Силы смогли собрать ресурсы для нескольких контратак в направлении Покровска и остановить продвижение врага. Российское руководство считало, что сможет быстро продвинуться от Курахового на запад по дороге. Разрушали их планы. При таких условиях важно нарастить возможности на каком-то участке, чтобы перейти границу, и организовать боевые действия. Это будут военно-политические действия, которые будут влиять как на военное, так и на политическое положение", – резюмировал он.

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал нелестное заявление о новой помощи Украине.

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