Настало время миру предоставить России надлежащий правовой статус: Резников — о признании РФ страной-террористкой

Министр обороны Украины отметил, что РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством.
Россия продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине. РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников и предложил признать Россию государством-террористом.
"Настало время миру предоставить им надлежащий правовой статус и соответственно относиться к России, как это сделали Украина, Латвия, Эстония, Польша и ПАСЕ", — написал Резников в Twitter.
Напомним, 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.
18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в России террористическим.
Отметим, что Сейм Литвы еще в мае признал Россию государством-террористом.
Вскоре после Литвы и Латвия признала РФ террористкой.
26 октября Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Свои голоса за резолюцию отдали 85 из 100 членов Сената.
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