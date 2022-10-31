Настало время миру предоставить России надлежащий правовой статус: Резников — о признании РФ страной-террористкой

Министр обороны Украины отметил, что РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством.

Россия продолжает наносить ракетные и беспилотные удары по гражданской инфраструктуре в Украине. РФ не стесняется быть де-факто террористическим государством.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников и предложил признать Россию государством-террористом.

"Настало время миру предоставить им надлежащий правовой статус и соответственно относиться к России, как это сделали Украина, Латвия, Эстония, Польша и ПАСЕ", — написал Резников в Twitter.

Напомним, 13 октября ПАСЕ приняла резолюцию о признании России террористическим режимом. Это первая международная организация, признавшая РФ государством-террористом.

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в России террористическим.

Отметим, что Сейм Литвы еще в мае признал Россию государством-террористом.

Вскоре после Литвы и Латвия признала РФ террористкой.

26 октября Сенат Польши принял резолюцию о признании властей России террористическим режимом. Свои голоса за резолюцию отдали 85 из 100 членов Сената.

Страна-террорист официально: ПАСЕ наконец признала Россию террористическим режимом

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