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"Настало время возмездия": в ГУР заинтриговали новым видео

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
4250
Время на прочтение
1 мин
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"Настало время возмездия": в ГУР заинтриговали новым видео

Украинская разведка заинтриговала новым мощным видео 10 июля. ФОТО: сундуки с видео

На ролике показаны фрагменты боев украинских военных с российскими оккупантами и работа ВСУ.

Украинская разведка заинтриговала новым видео с обратным отсчетом времени. Адресовано оно захватчикам, пришедшим на нашу землю.

Ролик был опубликован на официальной странице Главного управления разведки Министерства обороны утром 10 июля.

Видео подписали коротко: "Настало время возмездия" с хештегом "РаботаетГУР". Отсчет времени начинается от 60 секунд и заканчивается на 0. На ролике показаны фрагменты боев украинских военных с российскими оккупантами и работу ВСУ, которые к чему готовятся. Заканчиваются видео фразой: "Пришло время возмездия" на фоне загадочного смеха.

О каких событиях на фронте идет речь — можно только предполагать.

"Настало время возмездия": в ГУР заинтриговали новым видео

"Настало время возмездия": в ГУР заинтриговали новым видео

Как говорится в утренней сводке Генерального штаба, на 10 июля враг сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Между тем, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Успешны.

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Дата публикации
Просмотры
4250
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