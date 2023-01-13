"Настало звездное время": Пригожин усиливает влияние из-за отчаяния Путина на фоне поражений в войне

С начала войны теневой "повар Путина" Евгений Пригожин наращивает свою публичную активность.

Кремль оказался в отчаянной ситуации из-за ряда военных провалов в Украине, на фоне которой растет уровень влияния владельца "Группы Вагнера" Евгения Пригожина. Рост влияния Пригожина свидетельствует о том, что россияне все чаще прибегают к более радикальным методам применения силы в Украине.

Об этом пишет CNN.

Начиная с середины осени владелец российского "ПВК Вагнер" Евгений Пригожин становится все более заметным в российском инфопространстве. Если раньше он отрицал свою связь с наемниками и даже существование такой компании, то теперь называет себя ее основателем и владельцем, активно критикует российское военное командование и признает, что дела у россиян в Украине идут плохо.

Как говорится в материале, война стала звездным временем для Пригожина. Он стремится получить для себя больше политических баллов — и это удается хотя бы потому, что в отличие от официального военного командования России Пригожин не боится появляться почти на линии фронта со своими наемниками.

"В глазах россиян он постепенно становится тем, кто говорит правду", — пишут журналисты.

А почему объектом его атаки часто становится министр обороны России Сергей Шойгу? Издание вероятной причиной называет то, что в свое время компании Пригожина выиграли крупные тендеры на обслуживание российской армии, а затем их потеряли.

Другой вопрос – насколько Пригожину позволят нарастить его влияние и сможет ли он вовремя затормозить.

Напомним, бывший сотрудник британской военной разведки Филипп Инграм предполагает, что вероятным преемником Владимира Путина станет бизнесмен Евгений Пригожин.

В конце декабря 2022 года глава ГУР Минобороны Украины Буданов заявил, что Суровикин присоединился к Пригожину для противостояния главе Минобороны РФ Сергею Шойгу. Именно поэтому подразделения "Вагнера" столь фанатично пытались захватить Бахмут.

Как считает российский оппозиционер Андрей Пионтковский, частные армии Пригожина, Кадырова и Шойгу готовятся к гражданской войне в РФ за перераспределение собственности.

АД В БАХМУТЕ: Пригожин ноет - украинский защитник вышел в эфир из горячей точки!

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