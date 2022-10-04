Наставника "Призраков Киева" наконец-то смогли похоронить на Киевщине, после обнаружения тела в Болгарии

61-летний полковник воздушных сил Михаил Матюшенко погиб в небе над Черным морем во время выполнения боевого задания 26 июня. После трех месяцев поисков останки его тела нашли в Болгарии и передали родственникам, так что только сейчас с ним смогли попрощаться, говорится в ТСН.

Обстоятельства гибели опытного летчика до сих пор засекречены. Известно лишь, что пилот вместе с другими экипажами выполняли боевое задание в небе над Черным морем, когда штурмовик Су-25, которым управлял Михаил, попал в радиус действия вражеской российской ракеты. "Он выполнил боевое задание над Черным морем и он сделал все, чтобы его ученики, с которыми он вместе выполнял задачи, оставшимися в живых",- рассказывает капеллан.

Позывной «Дед» – так звали его молодые пилоты, ведь именно он учил их высшему пилотажу. Родные знали, что мужчина уйдет в строй. Опытный пилот, которому в свое время доверяли управление президентским бортом, хотел научить как можно больше пилотов. "Он с нами не ссорился, не спорил. Он просто сделал так как считал нужным. Он о своем участии в военных действиях говорил: "Я всю жизнь на то учился и несмотря на то, что я очень взрослый, я пойду воевать, потому что я это умею лучше всех", — рассказывает жена погибшего.

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Тысячи часов боевых налетов и управление любой боевой машиной в небе – таким его запомнят учащиеся и собратья. Михаил Матюшенко обучал экипажи пилотов, которых сейчас называют привидениями Киева. Большинство его учеников сейчас прикрывают сухопутные войска во время контрнаступления подразделений ВСУ и Национальной гвардии. "У него нет невыполненных боевых задач, все задачи у него выполнены. Даже, когда он погиб, последняя связь, которую они передали в Генштаб, что возложенную на эскадрилью задачу выполнили, потом произошла беда", — добавляет капеллан.

Поиски тела Михаила Матюшенко продолжались три месяца. Украина обращалась в несколько соседних стран с помощью специалистов, чтобы те помогли с поисками обломков украинского пилота, штурмана и обломков СУ-25. "Нам сообщили, что он не вернулся из боевой задачи. Информацию о том, что его тело нашли на территории Болгарии, мы получили 5 сентября. Я уверена, что он будет ангелом оберегать всех наших ребят", — убеждена супруга.

В последний путь в его родной Буче летчика провели родные и собратья. Чтобы воздать честь погибшему герою, в небе во время похорон пролетел военный штурмовик.

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