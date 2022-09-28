"Настолько безразлично, что аж "неудобно" — украинский военный о "референдумах" РФ

Фейковое волеизъявление и "нарисованные" цифры россиян на псевдореферендумах – это абсурд, который ничего не изменит.

Об этом 24 каналу сказал командир отделения в 68-й отдельной егерской бригаде ВСУ Павел Вышебаба.

Военный подчеркнул, что "референдумы", которые россияне устроили на оккупированных территориях, никто не воспринимает всерьез. Следовательно, они никак не будут влиять на планы Генштаба и украинских военных по деоккупации наших территорий.

"Был ли там "референдум" так называемый, или не был — всем глубоко безразлично. Настолько безразлично, что аж "неудобно", — сказал Вышебаба.

Он также рассказал, что на временно оккупированных территориях очень серьезные движения сопротивления. Люди борются, распространяют информацию, устраивают диверсии – они очень ждут ВСУ.

"То, что называется подполье – об этом еще будет написано очень много исторических книг. Поверьте, на оккупированных территориях украинцы продолжают совершать героические поступки. Наши им передают необходимое оборудование и средства на все эти диверсии. Люди готовятся к деоккупации, там нас точно ждут", – резюмировал военный.

Напомним, постпред Британии при ООН назвал фарсом путинские "референдумы".

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