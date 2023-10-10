Насколько серьезна угроза для Украины от иранской баллистики: ответ Воздушных сил

Россияне пытаются накопить ракетное вооружение для ударов по Украине. Большую угрозу будут нести для Украины именно иранские баллистические ракеты.
Если Россия получит иранские баллистические ракеты и будет применять их для воздушных атак по Украине, это будет представлять серьезную угрозу.
Об этом заявил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.
"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", — говорит представитель ПС.
Также Игнат говорит, что угроза от иранских ракет "значительна", хотя точные характеристики этого типа вооружения остаются неизвестными.
"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше Искандера, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", — подчеркнул Игнат.
Баллистические ракеты для РФ от Ирана: что известно
Россия испытывает проблемы с вооружением, поэтому диктатор Путин ищет поддержки среди своих партнеров. Так, директор Моссада (израильского ведомства разведки и специальных задач) Давид Барнеа рассказал, что Иран уже пытался передать России ракеты во время войны, но соглашения были сорваны.
Теперь Иран снова намерен предоставить России ракеты малого и дальнего действия в дополнение к БПЛА. В частности, Россия может договориться с Ираном о покупке ракет после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей подобные соглашения.
Впоследствии стало известно, что речь идет о баллистических Fateh-110 и Zolfaghar. Аналитик ISW Амин Солтани предполагает, что их Россия может получить уже в октябре.
Пока украинская разведка не зафиксировала фактов применения Россией баллистических ракет иранского производства во время атак по Украине. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
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