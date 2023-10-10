Насколько серьезна угроза для Украины от иранской баллистики: ответ Воздушных сил

Россияне пытаются накопить ракетное вооружение для ударов по Украине. Большую угрозу будут нести для Украины именно иранские баллистические ракеты.

Если Россия получит иранские баллистические ракеты и будет применять их для воздушных атак по Украине, это будет представлять серьезную угрозу.

Об этом заявил спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в комментарии РБК-Украина.

"Зная о сложностях в отражении баллистических атак, оккупанты будут стремиться накапливать ракеты и если они все же получат их от Ирана, для Украины это будет представлять опасность", — говорит представитель ПС.

Спикер Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат / Фото: АрмияInform

Также Игнат говорит, что угроза от иранских ракет "значительна", хотя точные характеристики этого типа вооружения остаются неизвестными.

"Это серьезная угроза. Об этих ракетах уже год говорят. Насколько они эффективны и точны, никто не знает. Конечно, Иран будет рассказывать, что они лучше, но они не лучше Искандера, это 100%. Но если Россия их получит, это серьезная проблема", — подчеркнул Игнат.

Баллистические ракеты для РФ от Ирана: что известно

Россия испытывает проблемы с вооружением, поэтому диктатор Путин ищет поддержки среди своих партнеров. Так, директор Моссада (израильского ведомства разведки и специальных задач) Давид Барнеа рассказал, что Иран уже пытался передать России ракеты во время войны, но соглашения были сорваны.

Теперь Иран снова намерен предоставить России ракеты малого и дальнего действия в дополнение к БПЛА. В частности, Россия может договориться с Ираном о покупке ракет после окончания действия резолюции Совета безопасности ООН 2231, запрещающей подобные соглашения.

Впоследствии стало известно, что речь идет о баллистических Fateh-110 и Zolfaghar. Аналитик ISW Амин Солтани предполагает, что их Россия может получить уже в октябре.

Пока украинская разведка не зафиксировала фактов применения Россией баллистических ракет иранского производства во время атак по Украине. Это подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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