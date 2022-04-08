Настоящая ситуация в Мариуполе: советник городского головы опровергает фейк россиян об оккупации города

Россияне второй день подряд распространяют ту же новость, которую они взяли под контроль город.

При этом враг иногда уточняет, что якобы взял под контроль центр Мариуполя. Это не соответствует действительности, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Для общего понимания фактически они продвинулись в контроле на один квартал и относительно контролируют территорию в районе уничтоженного Драматического театра. Именно в этом квадрате расположены здания эвакуированных обл прокуратуры и СБУ. Назвать это контролем «центра города» — российское преувеличение", — сообщил Андрющенко .

Он также добавил, что ложь оккупантов доказывает место, где давал интервью гауляйтер Константин «Трупожер» Иващенко, а также места «выборов» и деятельности коллаборантов и оккупантов. Это все находится вдали от центра и скорее это можно назвать окрестностями города.

"К тому же под украинским контролем остаются Приморский район, часть Левобережного в районе Азовстали, побережье от Азовсьали до порта, сам Порт и собственно территории (включая вокруг) заводов. Даже по площади это большая часть города. Поэтому не верим и не фантазируем. Мариуполь был, есть и будет Украинским городом, где первым восходит солнце над морем в стране. Слава Украине!", — добавил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Как сообщалось, 8 апреля 2022 вооруженные силы России выпустили две крылатые ракеты по вокзалу в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, по меньшей мере 30 человек погибли, среди них — дети, более 100 ранены.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Краматорске. По его словам, это "зло, которое не имеет границ".

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