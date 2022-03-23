Настоящее адское небо: украинские защитники сбили сотый, юбилейный самолет оккупантов

Символично, что сотый юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников города-героя Мариуполя.
22 марта противовоздушная оборона решила не останавливаться на 100 сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенные потери в воздухе.
Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.
- Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносили удары по наземным целям, по скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.
- Символично, что сотый юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников города-героя Мариуполя.
- Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета.
Поэтому есть такие потери кафиров за сутки 22 марта:
- самолеты – 6;
- вертолеты – 1;
- БпЛА (ОТР) – 5;
- крылатые ракеты – 5.
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