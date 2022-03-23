Настоящее адское небо: украинские защитники сбили сотый, юбилейный самолет оккупантов

Символично, что сотый юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников города-героя Мариуполя.

22 марта противовоздушная оборона решила не останавливаться на 100 сбитом самолете российских оккупантов и нанесла врагу существенные потери в воздухе.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook.

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины наносили удары по наземным целям, по скоплению техники и живой силе врага. Истребители совершали прикрытие с воздуха и сбили две крылатые ракеты врага.

Символично, что сотый юбилейный самолет оккупантов – на счету героических защитников города-героя Мариуполя.

Настоящее адское небо для воздушных террористов устроили зенитные ракетные войска Воздушных Сил ВС Украины. На их счету – одиннадцать воздушных целей: пять самолетов, один вертолет, четыре беспилотника оперативно-тактического уровня и одна крылатая ракета.

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Поэтому есть такие потери кафиров за сутки 22 марта:

самолеты – 6; вертолеты – 1; БпЛА (ОТР) – 5; крылатые ракеты – 5.

Важно:

Российские оккупанты не прекращают ракетные атаки, а украинская авиация разбила две колонны врага