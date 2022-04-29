Настоящее гетто в Мариуполе: оккупанты раздают жителям листовки с правилами поведения в городе (фото)

Настоящее гетто в Мариуполе: оккупанты раздают жителям листовки с правилами поведения в городе (фото)

Российские оккупанты раздают жителям Мариуполя листовки под названием "Основные вопросы", описывающие установленные захватчиками правила поведения и жизни в городе.

В частности, оккупанты утверждают, что все мариупольцы должны проходить обязательную "фильтрацию", которую захватчики называют "верификацией".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти распространяют в Мариуполе такие листовки "Ответ на вопрос". Именно они показывают все реалии настоящего и будущего Мариуполя во время оккупации. Ограничение перемещения, ограничение свободы, ограничение прав и полная разруха. Тотальный контроль. Настоящее гетто", – говорится в сообщении.

Так, в листовках российские оккупанты сообщают, что все жители Мариуполя должны пройти "верификацию". Она обязательна для всех – не только для выезжающих из города, но и для тех, кто хочет ехать даже в оккупированный Донецк.

В листовках также сообщается, что перевести деньги в наличные невозможно.

Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Также мариупольцам невозможно получить компенсации за разрушенное жилье. И даже собственными силами восстановить жилье мариупольцы тоже не смогут.

Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Передвигаться на собственных авто даже в оккупированную часть Донецкой области разрешено исключительно в составе колонны.

Что касается выезда на свободные территории Украины, то он возможен, однако оккупанты запугивают жителей, что им якобы сразу "вручат повестку и отправят на фронт".

Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Советник городского головы Мариуполя призвал жителей города передавать всем, что "никто никому ничего не вручает". "Украина ждет мариупольцев дома с теплыми объятиями", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, 29 апреля полк "Азов" рассказал о хронике обороны Мариуполя и обнародовал данные об уничтоженной бойцами технике российских оккупантов.

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