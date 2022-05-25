Настоящие цифры значительно выше: в ООН озвучили новые данные о погибших и раненых в войне в Украине

Настоящие цифры значительно выше: в ООН озвучили новые данные о погибших и раненых в войне в Украине

В ООН зафиксировали, что в результате полномасштабного вторжения России в Украине погибли 3 974 гражданских, еще 4 654 гражданских получили ранения. Там отметили, что фактические цифры гораздо выше.

Среди погибших – 1 497 мужчин, 985 женщин, 91 девочка и 99 мальчиков, а также 69 детей и 1 233 взрослых, пол которых пока неизвестен.

Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека 25 мая.

Что касается ранений, то их получили 938 мужчин, 619 женщин, 108 девочек, 130 мальчиков, а также 164 ребенка и 2 695 взрослых, пол которых неизвестен.

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Большинство смертей и ранений – в результате боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

В ведомстве отметили, что фактическая статистика гибели и ранений среди гражданских значительно выше, ведь задерживается получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия. Кроме того, многие отчеты еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя, Изюма и Попасной, где сообщалось о многочисленных жертвах среди мирного населения.

Напомним, по данным городских властей Мариуполя по состоянию на 25 мая, в городе с начала полномасштабной войны погибли по меньшей мере 22 тыс. человек.

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