"Настоящие друзья Украины": Ткаченко рассказал о сотрудничестве с Польшей и Литвой

"Настоящие друзья Украины": Ткаченко рассказал о сотрудничестве с Польшей и Литвой

В условиях противостояния российской агрессии глава Минкульта назвал Польшу и Литву настоящими друзьями. Во время встречи министры говорили о многом. В частности, о санкционном списке в отношении российских телеканалов и о помощи в вопросе сохранения наследства.

В поддержке Украины в противостоянии против российских оккупантов Польша и Литва являются настоящими друзьями Украины.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Как говорит президент Зеленский: "Друзья познаются в беде", а Польша и Литва являются для нас настоящими друзьями. Поэтому этот визит (визит министров культуры Польши и Литвы – Ред.) был символичен, с этой точки зрения. Также до войны мы договаривались, что в пределах Люблинского треугольника три министра встретятся в Киеве 25 февраля. Поэтому фактически это было осуществление предварительных договоренностей. Просто из-за войны визит был отложен", — отметил он.

Ткаченко высоко оценил поддержку Польши и Литвы и рассказал, о чем говорил с коллегами во время встречи

По словам Ткаченко, во время встречи говорили о многих вещах. В частности, о санкционном списке в отношении российских телеканалов и о помощи в вопросе сохранения наследства.

"Есть предварительные договоренности о помощи нам по диджитализации реестров наследия со стороны наших коллег. Поэтому считаю, что это было не просто символично, но и продуктивно", — сказал он.

Также Ткаченко отметил, что в поддержку Украины прошли масштабные акции.

"В Польше проходило по меньшей мере две крупные телевизионные акции, которые мы проводили совместно с нашими коллегами, где собирались средства, где выступали польские и украинские художники. На последнем концерте, который был в конце апреля, было собрано более 12,5 миллионов евро для украинского гуманитарного фонда. Это первая вещь", — сказал он.

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Вторая вещь, по словам министра – это совместная работа относительно инициативы первой леди "Книги без границ". Это издание книг, в первую очередь, для украинских детей, которые находятся сейчас в Польше.

Также Ткаченко напомнил, что из-за войны войны в Украине уничтожены сотни объектов культурного наследия, которые коллеги из Польши в частности согласились помочь оцифровать.

Относительно санкции против российских телеканалов, которые продолжают вещание одному из спутников, и усилия послов стран ЕС в этом направлении, глава Минкульта отметил, что этот вопрос в повестке дня украинских коллег, и они одни из наиболее активных лоббистов по этому вопросу.

Кроме того, обсуждается и вопрос путешествий для молодежи из Польши и Украины и Литвы, которая могла бы обменяться опытом и фактически создать тот же треугольник, который существовал в Средние века.

Ранее Александр Ткаченко рассказал, как сохранить украинскую культуру и приумножить ее в условиях войны.

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