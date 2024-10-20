Настоящие герои: пехотинцы вызвали огонь на себя во время эвакуации раненых побратимов (видео)

Бойцы 36-й бригады морской пехоты заняли позиции для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, однако были окружены российскими солдатами. Поэтому они приняли тяжелое решение вызвать огонь артиллерии на себя.

Об этом сообщает канал DeepState.

"9 морских пехотинцев заняли позиции для прикрытия эвакуации раненых украинских бойцов из Любимовки в Курской области, но со временем были окружены пи**рами", — написали в DeepState.

Бойцы вызвать огонь артиллерии на себя, так что в зону их пребывания полетели артиллерийские снаряды в виде кассетных боеприпасов.

"В дом, где сидели ребята было попадание, после чего он загорелся. Наблюдая эту картину, все расстроились, ведь ждали логического завершения боя, но это не о морских пехотинцах Сил Обороны Украины, которые неожиданно для всех появились в поле зрения дрона. Все 9 человек вышли с позиций, все живы и успели подобрать других раненых", — написали в DeepState.

Напомним, десантники на Курщине сбили российский дрон "Орион". Выстрел по российскому БПЛА произвел расчет ЗРК "Стрела-10".

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