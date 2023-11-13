"Настоящий ад под Авдеевкой": эксперт о том, насколько успешно наступление россиян на этом направлении

В районе Авдеевки Россия собрала вокруг 40-тысячную армию, включая офицеров, рядовых, мобилизованных лиц, бывших наемников из ЧВК "Вагнер" и бойцов подразделений "Шторм-Z". Военные говорят, что ситуация там очень напряженная и серьезная.

Об этом в эфире телеканала FREEDOM заявил военный обозреватель, полковник запаса Владислав Селезнев.

Тактика "мясных штурмов"

“Под Авдеевкой ад. И это не игра слов, не ради красного словечка. На самом деле ситуация там очень сложная. Ведь противник сосредоточил там до 40 тысяч своих военных — офицеров, рядовых, мобилизованных лиц, бывших наемников из ЧВК "Вагнер" и бойцов подразделений "Шторм-Z". Вся эта масса людей пытается атаковать наши рубежи и позиции. И время от времени она даже имеет успех”, – рассказал эксперт.

Например, говорит он, поступала информация о том, что в районе населенного пункта Степное врагу удалось прорваться в рамках так называемых "мясных штурмов" в дома, расположенные в окрестностях этого населенного пункта.

"Потом эффективно отработала украинская артиллерия, буквально сравняли с землей эти дома, соответственно погибли российские штурмовики, остатки российских штурмовых подразделений были вынуждены отступить на выходные рубежи", — отметил Селезнев.

По его словам, очевидно, если российским войскам удалось впервые прорвать достаточно прочные оборонительные линии украинских Сил обороны на данном направлении, они и дальше будут пытаться повторить этот успех.

Почему Авдеевка так важна для россиян

Почему противнику так важно захватить Авдеевку? Ответ на этот вопрос, говорит эксперт, состоит из двух важных составляющих. Первая – политическая составляющая.

“Вспомним, с чего начиналась в феврале прошлого года так называемая СВО – российская армия должна взять полностью под контроль всю Луганскую и Донецкую область. Луганщина фактически на 95% находится под контролем российских кафиров, а с территорией Донецкой области у противника не так все хорошо”, — отметил Селезнев.

Соответственно, добавил он, чтобы россияне имели возможность продвигаться дальше, по крайней мере, на юге Донецкой области, им необходимо взять под контроль Марьинку, Авдеевку, двигаться дальше в направлении Днепропетровской области. "Шаг за шагом реализуя эту задачу, им необходимо реализовать полный захват города-крепости Авдеевка", — говорит военный обозреватель.

“Еще один момент носит оперативно-тактический уровень, ведь очевидно, что когда два месяца назад украинские морпехи атаковали позиции противника в районе населенного пункта Опитное и имели достаточно серьезный успех на этом направлении, находившийся в самом Донецке противник серьезно испугался. Ведь от Опросного до Донецкого аэропорта оставалось несколько лесопосадок», – отметил эксперт.

По его словам, у противника были причины нервничать. Ведь если морпехи Вооруженных Сил Украины смогли взять хорошо укрепленные рубежи противника в районе Опросного, то, конечно, они имели возможность буквально войти в пригород Донецка, отметил Селезнев.

Поэтому, говорит он, очевидно, что врагу важно создать так называемую буферную зону.

“Расстояние между Авдеевкой и временно оккупированным Донецком около 15 км, и эта территория не является достаточной дистанцией для того, чтобы находящийся в самом Донецке противник чувствовал себя в полной безопасности. К тому же наша ствольная артиллерия имеет возможность держать под огневым контролем все железнодорожные линии, идущие в направлении Донецка с севера, юга”, — комментирует эксперт.

"Соответственно противник пытается таким образом, атакуя наши подразделения в районе Авдеевки, оттеснить как можно дальше, к западу", — добавил он.

Будет ли враг успехом

Будет ли противник иметь успех на этом отрезке фронта? Ответ очевиден, считает Селезнев: “Если у украинской армии будет достаточное количество ресурсов, речь идет, прежде всего, об артиллерийских средствах и боеприпасах к ним, то у противника достаточно сомнительные шансы. Ведь враг несет огромные потери и в живой силе, и в бронетехнике, и артиллерийских средствах, но не имеет весомых территориальных достояний”.

Но если украинская армия будет испытывать недостаток тех или иных составляющих, которые определяют возможности украинских сил обороны, то ситуация может измениться не в нашу пользу, резюмировал эксперт.

Напомним, эксперт назвал срок, до которого Путин хочет захватить Авдеевку.

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