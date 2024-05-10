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"Настоящий джедай": оккупант попытался "посохом" отбиваться от украинского дрона (видео)

"Настоящий джедай": оккупант попытался "посохом" отбиваться от украинского дрона (видео)

Дрон ликвидировал захватчика "джедая" / Фото: Associated Press

Захватчик был ликвидирован украинским дроном.

Российский захватчик, оказавшийся один на один с украинским дроном, решил отбиваться от него палкой.

Соответствующее видео разместил журналист Юрий Бутусов.

"Видимо, первый в военной истории случай применения боевой посохи против дрона. Темный российский джедай вложил все силы в подручный РЭБ, но был обнулен украинским камикадзе аэробомберов группы ударных БпАК 47-й отдельной механизированной бригады "Ignis Vindicta", — написал на Ignis Vindicta.

Оккупант отбивается от украинского дрона палкой.

Оккупант отбивается от украинского дрона палкой.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор БпЛА рассказал, как россияне выявляют позиции противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о роботах, которые используются на линии фронта.

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