"Настоящий джедай": оккупант попытался "посохом" отбиваться от украинского дрона (видео)

Российский захватчик, оказавшийся один на один с украинским дроном, решил отбиваться от него палкой.

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Соответствующее видео разместил журналист Юрий Бутусов.

"Видимо, первый в военной истории случай применения боевой посохи против дрона. Темный российский джедай вложил все силы в подручный РЭБ, но был обнулен украинским камикадзе аэробомберов группы ударных БпАК 47-й отдельной механизированной бригады "Ignis Vindicta", — написал на Ignis Vindicta.

Оккупант отбивается от украинского дрона палкой.

Напомним, ранее сообщалось, что оператор БпЛА рассказал, как россияне выявляют позиции противовоздушной обороны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о роботах, которые используются на линии фронта.

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