"Настоящий джедай": оккупант попытался "посохом" отбиваться от украинского дрона (видео)

Захватчик был ликвидирован украинским дроном.
Российский захватчик, оказавшийся один на один с украинским дроном, решил отбиваться от него палкой.
Соответствующее видео разместил журналист Юрий Бутусов.
"Видимо, первый в военной истории случай применения боевой посохи против дрона. Темный российский джедай вложил все силы в подручный РЭБ, но был обнулен украинским камикадзе аэробомберов группы ударных БпАК 47-й отдельной механизированной бригады "Ignis Vindicta", — написал на Ignis Vindicta.
Напомним, ранее сообщалось, что оператор БпЛА рассказал, как россияне выявляют позиции противовоздушной обороны.
Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ рассказали о роботах, которые используются на линии фронта.
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