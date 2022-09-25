"Настоящий геноцид по этническому признаку" — Подоляк о массовой мобилизации крымских татар

Массовая мобилизация крымских татар, которую начала Россия, является настоящим геноцидом по этническому признаку, цель которого – зачистить территории от нелояльного населения.

Об этом в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму – это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах – не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны Москвы", – подчеркнул он.

Напомним, в России активизировалось партизанское антимобилизационное движение. Местные жители жгут военкоматы – для этого используют коктейли Молотова.

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