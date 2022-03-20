"Настоящий образец для подражания": Зеленский поблагодарил голливудских супругов за помощь Украине

Мила Кунис и Эштон Кутчер одними из первых откликнулись на горе украинцев.
Президент Украины Владимир Зеленский голливудским супругам Мили Кунис и Эштону Кутчеру за предоставленную Украине помощь. Пара уже собрала 35 миллионов долларов на помощь украинцам, вынужденно покинувшим свои дома.
Пост-благодарения глава государства опубликовал на странице в Twitter.
"Эштон Кутчер и Мила Кунис, родившаяся в Черновцах, одними из первых откликнулись на наше горе и уже собрали $35 миллионов на помощь беженцам из Украины. Поражён, насколько они глубоко в теме и как серьезно настроены. Настоящий образец для подражания", — написала украинский президент.
Напомним, еще 3 марта Мила Кунис и Эштон Кутчер запустили страницу GoFundMe с целью собрать 30 000 000 долларов для помощи украинцам, покинувшим страну из-за войны. Средства скрывают Flexport.org и Airbnb.org, которые являются двумя организациями, активно работающими на местах и оказывающими немедленную помощь.
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