Наступательная операция на Донбассе продлится до трех недель, а дальше возможно контрнаступление украинцев – эксперт

От двух до трех недель может продолжаться наступление россиян на Востоке страны, но достичь своих целей у них не получится.

Военный эксперт Олег Жданов в эфире "Единого марафона" оценил ситуация, которая сейчас сложилась в горячих точках.

Он заявляет, что захватить Донбасс, дойти до Одессы или Приднестровья, как планируют россияне, нужна группировка до 200 тысяч, которой у России нет, так что это больше политических заявлений о намерениях, а их реализовать невозможно.

Кроме того, Жданов отмечает, что наступательная операция от россиян может длиться 14-16 дней, больше не выдержит ни одна страна мира. Поэтому он убеждает, что с 19 апреля, когда началось наступление, нужно, чтобы прошло 7 -10 день и буду видно, где они остановятся, какие цели будут достигнуты. За такое время, говорит эксперт, войска будут истощены, так что потребуется перегруппировка как им, так и нам. Но он отмечает, что украинские военные, получив помощь из Европы, уже тогда сможем планировать контрнаступательную операцию.

А вот бояться, что россияне начнут бомбить конвои, которые и везут эту помощь для Украины, не стоит. Жданов напоминает, что такие "пугалки" от России звучат уже с начала войны, но до сих пор не осуществили. К тому же конвои очень профессионально и хорошо маскируются, и россияне не имеют возможности их отслеживать.

А вот по поводу возможных терактов, которые могут устроить в России, чтобы мобилизовать своих людей на войну в Украине, эксперт говорит, что это вполне вероятный сценарий. Но он может сыграть не на руку им, ведь с объявлением мобилизации может начаться паника. К тому же этот резерв будет готов к войне всего через три месяца, ведь россияне сами уверяют, что воюют уже не с Украиной, а с самими НАТОвскими войсками.

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