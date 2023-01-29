Наступательные действия российские оккупанты ведут на четырех направлениях — Генштаб

В течение суток враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

В воскресенье, 29 января, российские оккупанты продолжали вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. По другим направлениям обороняется на ранее занятых рубежах.

Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток враг совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам, недалеко от линии столкновения. Есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Высокая остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Ситуация на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений. На полигонах Республики Беларусь идет подготовка подразделений противника. Враждебных наступательных группировок не обнаружено.

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В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Хреновка и Красный Хутор Черниговской области; Волфине Сумской области и Одноробовка, Красная Заря, Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терновая, Старица, Верхняя Писаревка, Огурцово и Волчанск на Харьковщине.

На Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворичная, Ольшана, Песчаное, Крахмальное, Берестовое, Зеленый Гай и Вишневое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял районы Макеевки, Невского, Кременной и Дубравы Луганской области и Тернов и Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневое поражение испытали Спорное, Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский артиллерийский огонь попали районы населенных пунктов Водяное, Первомайское Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении оккупантами обстреляны Угледар, Нескучное и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня артиллерии противника пострадали районы 14 населенных пунктов. Среди них Времовка и Новополь на Донетчине; Полтавка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы пригорода и самого города Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных обитателей.

Беспредел на оккупированной территории

По имеющейся информации, из местных больниц Каховки и Новой Каховки российские оккупанты вывезли все медицинское оборудование в Новотроицкий Херсонской области. Медицинские учреждения в указанных городах оккупационные власти закрывают вопреки ранее предоставленным обещаниям. Персонал поставили перед фактом – перевод или увольнение.

Потери оккупантов

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника и 2 удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 2 радиолокационных станции врага и склад боеприпасов.

Напомним, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный принял решение о формировании в Украине первых в мире ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

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