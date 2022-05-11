Наступательные действия российской армии остановили ВСУ: каким может быть дальнейший сценарий войны

ВСУ и другие силы обороны остановили и сдерживают наступление российских оккупантов на территории Украины.

Это стало возможным благодаря своевременному проведению Украиной комплекса мер по реагированию на критическое увеличение уровня военной угрозы со стороны РФ.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны в настоящее время остановили и сдерживают широкомасштабное наступление вооруженных сил РФ, вооруженные силы которой преобладали на отдельных направлениях в 10 раз не только в личном составе наших подразделений, но и в вооружении и военной технике", — подчеркнул Алексей Громов.

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К обороне российские оккупанты перешли и после того, как неудачно попытались оцепить Харьков. К обороне они перешли и на Изюмское направление, где проводит сдерживающие действия и перебрасывают свои силы на Луганское направление.

Однако остается угроза проведения противником морской десантной операции в Черноморской операционной зоне.

"В акватории Черного и Азовского морей продолжают находиться боевые корабли и подлодки противника, которые осуществляют поддержку его наземных группировок войск, действующих на Приморском направлении, а также наносят удары высокоточным оружием по объектам в глубине территории нашего государства", — добавил представитель Громов.

По его словам, следующими возможными действиями оккупантов могут быть попытки взять под контроль территории Одесской, Николаевской и частично Запорожской областей.

Напомним, что Россия не намерена затягивать войну в Украине, поскольку заканчивается вооружение.

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