Наступательные действия ВСУ приближаются к сухопутному коридору в Крым – представительство президента

Местные перевозчики отказываются ездить по этому маршруту, поэтому на полуострове начали дорожать горючее, лекарства и еда.

Наступательные действия ВСУ приближаются к так называемому сухопутному коридору в Крым, и он уже находится на линии огня.

Об этом заместитель постпреда президента Украины в Крыму Денис Чистиков рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

"Наступатильные действия ВСУ приближаются к сухопутному коридору, он уже находится на линии огня", — сказал Чистиков.

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По его данным, местные перевозчики стали отказываться от маршрута по этому коридору.

"Перевозчики, доставлявшие топливо, продукты питания через сухопутный коридор, отказываются от этого маршрута. В этой связи на территории временно оккупированного Крыма растут цены на топливо, медикаменты, продукты питания", – сообщил заместитель постпреда президента в Крыму.

Он также отметил – российские захватчики понимают, что Крымский мост ненадежен и может находиться на линии столкновения с ВСУ.

Напомним, по данным украинской разведки, оккупанты перебрасывают на север Крыма новые подразделения и продолжают строить оборонительные сооружения. Так противник пытается удержать оккупированную территорию и сохранить сухопутный коридор к полуострову.

Добавим, что спутниковые фото зафиксировали вырытые захватчиками траншеи у перешейков к югу от Армянска и Суворового.

В то же время, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заверил, что эти окопы не помогут оккупантам и Крым будет обязательно возвращен под контроль государства.

Заметим, по последним оценкам экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, освободить Крым удастся до конца августа 2023 года. Однако для этого необходимо обещанная Западом помощь и действие санкций против РФ.

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